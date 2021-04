Coppia ricoverata per Covid al Carle: "Grazie alla professionalità, umanità e tenerezza di tutte le persone incontrate"

Egregio Direttore,

attraverso le pagine del suo giornale, vorremmo mandare un pensiero a chi è ricoverato e ammalato e non può ricevere una parola di conforto, una tenerezza, un sorriso, una speranza da parte di una persona di famiglia.

Tutte cose di fondamentale importanza per chi si trova in ospedale. Come abbiamo potuto constatare, essendo stati ricoverati per Covid, vogliamo testimoniare e ringraziare la grande professionalità, umanità e tenerezza di tutte le persone incontrate: dal dottor Di Galbo, che ci ha seguiti a casa, alle dottoresse Borgogno e Sordella e al dottor Vitullo, da Donatella della Diabetologia al personale del reparto Covid (Sonia, Silvia, Enrico, Carla, Maura, Daniela, Martina, Romina, Lorena, Giovanna e altri dei quali non abbiamo individuato il nome, ce ne scusiamo).

Conoscendoli, abbiamo capito che il loro operato va ben oltre il protocollo, donando ai pazienti molto cuore. Per questo li ringraziamo e auguriamo a tutti che il Signore li ricompensi secondo le loro necessità.

Ai malati giunga il nostro augurio di guarigione, con un abbraccio Gesù vi possa regalare pace, salute e serenità.

Lucia e Paolo