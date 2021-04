Ricoverata nel reparto "Covid 3" di Cuneo: "Grazie al personale che ha ancora la forza di spronare, motivare, far sorridere"

Buongiorno!

Le motivazioni che mi spingono a scrivere questa lettera sono per manifestare il mio sincero ringraziamento a tutto il Personale dei reparti COVID dell’Azienda ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo e, in particolar modo allo staff del reparto “COVID 3” di cui sono stata ospite.

Dopo una degenza durata due settimane e partita con dei presupposti non dei migliori a causa del repentino aggravarsi della malattia, sono tornata a casa in buone condizioni fisiche e soprattutto morali.

Mi ritengo una persona fortunata, che ha trovato l appoggio di una equipe medica altamente specializzata ed empatica che, in tutto il marasma di questi mesi, ha ancora la forza di spronare, motivare, far sorridere, dare speranza a chi, come me, si trova lontano dagli affetti familiari.

Non posso e non voglio nominare uno per uno tutti gli Angeli in camice che mi sono stati accanto in questi giorni, ma i vostri volti e i vostri gesti saranno per sempre impressi nel profondo del mio cuore (ripeto : indistintamente tutti!)

Grazie! Svolgete un lavoro eccezionale, sapete sorridere in mezzo alla disperazione, sapete portare la luce dove si vede solo buio, sapete con una carezza, un “cinque” dare speranza a chi la sta perdendo: questa è la migliore medicina!