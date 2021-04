Corsa in montagna: tornano i Sentieri Cervaschesi, appuntamento a sabato 17 aprile

Sabato 17 aprile ritornano i Sentieri Cervaschesi giunti alla 20ª edizione. La gara rientra nelle manifestazioni nazionali inserite nell’elenco del CONI e assegnerà i titoli provinciali Junior, Promesse, Senior e Master maschili e femminili e sarà la 1ª prova del Trofeo Piemonte Parchi e Montagne, nuovo Circuito piemontese nato dalla sinergia del Comitato regionale Fidal Piemonte e la Regione Piemonte.

Saranno rispettati tutti i protocolli in vigore per evitare i rischi di contagio e per facilitare il tutto la partenza e l’arrivo saranno ubicati nel parcheggio vicino all’asilo. Per garantire la sicurezza degli atleti ed evitare assembramenti le partenze avverranno scaglionate in base alle categorie e gli atleti dovranno indossare la mascherina per i primi 500 m del percorso, tenerla con se per poi rimetterla subito dopo l’arrivo.

Anche se dovessimo rimanere in zona rossa gli atleti potranno venire tranquillamente a Cervasca perchè è manifestazione inserita nel calendario nazionale. Basta stampare l'elenco degli iscritti comprovante la partecipazione alla gara.

Primi a partire i Cadetti per i quali la prova sarà indicativa per la rappresentativa regionale die campionati italiani di corsa in montagna di Cancesio (BS) del 16 maggio.

15:00 Cadetti 2.9 Km 92 m dislivello

15:05 Cadette 2.9 Km 92 m dislivello

15:10 Allievi/e, JF, F4, M5 (65-99 anni) 3.9 Km 135 m dislivello

16:00 JM, M1, M2 (18-44 anni) 9.6 Km 447 m dislivello

16:10 F1, F2, F3 (20-64 anni) 9.6 Km 447 m dislivello

16:20 M3, M4 (45-64 anni) 9.6 Km 447 m dislivello

Gli organizzatori della Dragonero stanno predisponendo al meglio i sentieri per garantire la sicurezza degli atleti. Garantito come ogni anno il supporto del Comune di Cervasca, la collaborazione della Protezione Civile, dell’A I B e della Polizia Municipale

Tra gli iscritti figurano i migliori specialisti della corsa in montagna regionale e nazionale con il ritorno sui sentieri cervaschesi dei gemelli Dematteis, vere star della corsa in montagna internazionale.

A contendergli la vittoria ii giovani Andrea Rostan del Saluzzo e i Valvaraitini Manuel Solavaggione, Giovanni Quaglia ed Elia Mattio. In campo femminile favorita l’azzurra Francesca Ghelfi del Valvaraita e chance di podio per l’atleta di casa Eufemia Magro, Martina Chialvo del ValVaraita, Alessandra Alliney del Saluzzo e le atlete del Dragonero Chiara Sclavo e Elis Almondo.

Presente alla manifestazione anche Dario Oderda, atleta non vedente che sarà accompagnato da Daniele Ghigo di Sportification