Arriva il nuovo sito di Rifreddo, grafica rinnovata e attenzione alle esigenze dell'utenza

Dopo essere stato uno dei precursori dei siti auto aggiornabili nell'ormai lontanissimo 2010 e uno dei primi a prendere atto del sopravvento degli smartphone sui pc nel 2015 il comune di Rifreddo vara una nuova versione del suo sito internet ufficiale.

Da venerdì 16 aprile sarà, infatti, online una nuova versione del portale informatico www.comune.rifreddo.cn.it.

Si tratta di un modello di sito comunale che opera un ulteriore salto in avanti rispetto alla versione precedente caratterizzandosi per una decisa attenzione all’utenza mobile ed al collegamento coi social network ma anche per tanti nuovi elementi grafici e la possibilità di implementare nuovi servizi.

“Abbiamo voluto - ci spiega il sindaco Cesare Cavallo - intervenire sul sito internet comunale, da un lato, per adeguarci alle nuove disposizioni in tema di informatizzazione dell’amministrazione pubblica e, dall’altro, per poter permettere agli utenti di sfruttare tutti le nuove potenzialità concesse dalle evoluzioni tecniche software ed hardware degli ultimi anni. Nonostante il nostro sito dal 2015 ad oggi ci abbia dato tante soddisfazioni e non fosse per nulla obsoleto c’è, infatti, da prendere atto che il mondo è cambiato e che ormai molte delle visualizzazioni avvengono attraverso dispositivi diversi dal classico pc. Strumenti come smartphone e tablet molto potenti ma che spesso non visualizzano interamente i contenuti dei classici siti internet. Abbiamo così rivalutato con la ditta Leonardo web, che ci segue da anni, l’impostazione sia del sito classico dedicato ai pc sia quella dell’utenza mobile e cercato una soluzione consentisse a tutti gli utenti di fruire al massimo delle risorse web del nostro ente.”



Dal punto di vista grafico le innovazioni sono evidenti con le grandi news in primo piano e i bottoni per accedere alle sezioni dedicate. Dal punto di vista dei servizi non manca nulla con le sezioni trasparenza e pubblicazioni varie in bella evidenza, la possibilità di accedere alle segnalazioni di città in ordine e la opportunità di navigare tra uffici e modulistiche di riferimento. Caratteristiche tecniche importanti che a Rifreddo sperano possano aumentare ulteriormente la già ragguardevole utenza del vecchio sito comunale.