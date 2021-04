Savigliano: il tennis club sarà intitolato all'ex sindaco Alfredo Dominici

“Era già stata avanzata nella scorsa legislatura ma non erano ancora passati i 10 anni dalla scomparsa del nostro ex Sindaco - spiega De Lio -. Ora i tempi sono maturi e tenendo fede a una promessa fatta a Aldo Scotta, ex vice Sindaco e grande amico del Dott Dominici ho ripresentato la richiesta che è stata votata da tutti i capigruppo e dal Sindaco, che ringrazio a nome mio e della famiglia Dominici. Ringrazio Anche il Presidente del Circolo di Tennis saviglianese Aldo Castelli e tutto il Direttivo per aver recepito positivamente la mia richiesta.