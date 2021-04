Sommariva Perno, tutto pronto per l’inaugurazione del centro vaccinale allestito nei locali del MondoGiovani

Sarà inaugurato giovedì 15 aprile, alle ore 14, il centro vaccinale anti-Covid, allestito a Sommariva Perno nei locali del MondoGiovani, in località Maunera, 124 (zona Centro Sportivo del Roero). Il giorno stesso partiranno le vaccinazioni.

Il servizio, che servirà una decina di Comuni del Roero, per un bacino di oltre 15mila abitanti, vedrà impiegati medici di famiglia, infermieri e figure professionali che si sono offerti per attività volontaria o di collaborazione per assicurare lo svolgimento delle operazioni.