Calcio: LND, alle 19 scadono i termini per tesseramenti e trasferimenti

Alle 19 di oggi, giovedì 15 aprile, scadono i termini per il tesseramento di calciatori e calciatrici “non professionisti/e”(Primo Tesseramento o Aggiornamento di Posizione) e per il trasferimento di calciatori e calciatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e” nell’ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti.

Lo ha reso noto la LND Piemonte e Valle d'Aosta.

Sempre oggi, inoltre, scadono i termini per le risoluzioni consensuali dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo (c.d. Rientro da Prestito secondo l’Art. 103 bis delle NOIF), per il tesseramento di calciatori provenienti da Federazione estera e per la conversione del trasferimento temporaneo in definitivo tra società dilettantistiche (Art. 101 comma 5 delle NOIF).

Maggiori dettagli sul comunicato ufficiale N°237