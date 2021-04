Banca di Boves continua a crescere: il 30 aprile l'Assemblea 2021

Da sempre la Banca di Boves è accanto quotidianamente alle persone ed al territorio, e lo è stata ancora di più in un anno difficile come il 2020, dove lo stare accanto ha assunto un significato ancora più alto, nell’arco di dodici mesi che hanno toccato profondamente le vite personali e professionali, di ogni persona.

Il vissuto di Banca, tuttavia, ancora una volta ha restituito buone sensazioni, perché affrontato insieme a tutti i Soci e Clienti con il giusto atteggiamento.

Accanto ad un bilancio fatto di numeri c’è sempre un bilancio delle situazioni vissute, e ancora delle prospettive che si sono venute a creare, vale a dire un bilancio di ciò che “non può essere contato” ma che in realtà “conta”, e tanto.

E ancora si continua a crescere, con numeri che lo dimostrano in modo chiaro: i volumi sono aumentati, il risultato d’esercizio esprime numeri soddisfacenti, gli indici testimoniano la grande solidità della Banca. Tra i dati più rappresentativi: gli impieghi sono in aumento di un 3%, il risparmio gestito cresce di un 19%, il margine di interesse balza ad un +18% ed il margine di intermediazione sale del 14%, per quindi osservare un risultato corrente lordo che corre ad un +10%.

Ottimi risultati dunque, oltre ogni aspettativa: ma per la Banca di Boves tutto questo ha un significato che va oltre i numeri, perché è la conferma che credere ed affidarsi ad una realtà solida, fatta di ascolto e di attenzione quotidiana può fare la differenza, perché è la conferma che il forte legame con i Soci ed i Clienti funziona e produce per tutti buoni frutti.

L’Assemblea, anche quest’anno si svolgerà tramite Rappresentante Designato: i Soci non potranno essere fisicamente presenti, ma potranno comunque votare gli argomenti all’ordine del giorno tramite conferimento al Rappresentante Designato della loro delega e delle loro istruzioni di voto, dopo aver consultato tutta la documentazione a corredo nell’Area loro riservata all’indirizzo www.bancadiboves.it (o richiesta in filiale).

L’Assemblea ordinaria dei Soci si terrà il giorno 30 aprile 2021 in prima convocazione alle ore 15.00 e, occorrendo, il giorno 5 maggio 2021 alle ore 15.00.

Ci si incontrerà, anche quest’anno, in modo differente, ma l’Assemblea continuerà a rappresentare l’essenza ed il valore dello “Stare Insieme”.

La Storia della Banca e dei suoi Soci è affascinante, antica ma sempre attuale. La si racconta ancora oggi e non sarà certo questa pandemia a far perdere di vista i valori sui quali da ben 133 anni si fonda.

