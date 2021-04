Materassi su misura, a chi rivolgersi

Materassi su misura, una scelta per la propria salute

Quando diciamo camper, vengono in mente diversi veicoli ricreativi. Alcune persone pensano a enormi camper di Classe A, mentre altri immaginano un modesto rimorchio. Veicoli di diverse dimensioni richiedono materassi che possano adattarsi a spazi particolari.

Poniflex può darti il ​​materasso perfetto per adattarsi al tuo veicolo, che sia vecchio o nuovo.

Non si limita a considerare il camper ma piuttosto conoscere le esigenze di sonno di ogni cliente. Indipendentemente dalla situazione, gli esperti offriranno un'esperienza personalizzata adatta alle esigenze di materassi su misura.

Supponi di aver bisogno di traspirabilità nelle calde notti estive, isolamento termico per l'inverno o memoryfoam per ridurre i dolori muscolari. In tal caso, affidarsi ai professionisti significa trovare la soluzione perfetta e personalizzata. Quando dormi su uno dei materassi su misuraper camper il cliente deve trovarsi a proprio agio come se fosse a casa.

Materassi su misura, la ricerca della qualità

“Avere un materasso di base "per il tempo libero" non è sufficiente quando si viaggia. Avere un camper non significa che devi sacrificare la qualità del tuo sonno”.

Realizzati con i migliori materiali reperibili sul mercato, i materassi su misura sono realizzati con materiali di qualità domestica che forniranno un sonno riposante per ogni uso, per uno stile di vita più sano e più felice sulla strada ed avere tutti i comfort di casa tua.I clienti confrontano i materassi su misura con quello preferito di casa.

Ricevendo comfort e supporto con un doppio strato di costruzione, i dolori saranno ridotti. Finalmente un materasso su misura per camper su cui ti divertirai a dormire tanto quanto il tuo letto di casa.

Gli acquirenti di materassi su misura per camper possono scegliere tra diverse dimensioni:

Misura attentamente la zona notte del tuo camper per determinare la misura migliore e

Ricorda che alcune dimensioni del materasso per camper hanno dimensioni variabili.

I proprietari di camper con letti a castello sono più limitati nelle loro opzioni di dimensionamento rispetto a quelli con letti più tradizionali.

Materassi su misura, come procedere all'acquisto

L'acquisto di un camper può essere un ottimo investimento per tutta la famiglia. Tuttavia, molti dimenticano la necessità di sostituire i materassi su misurae la biancheria da letto del camper quando si acquista di seconda mano o quando si converte un normale furgone in un camper.

Forse il materasso esistente sembra peggiorare dopo anni di ricordi e viaggi sostanziosi. L'usura può portare a materassi cadenti, macchie e umidità, che possono ostacolare una buona notte di sonno. Perché non concedersi il privilegio di richiedere dei materassi su misurasostitutivi per camper e adatti alla marca, modello e layout del furgone.

Disponibili in qualsiasi dimensione, i materassi su misurasono progettati per adattarsi anche al più comodo design dei letti per camper.La maggior parte dei veicoli ricreativi di medie e grandi dimensioni è dotata di una sorta di letto in grado di supportare un materasso, ma gli spazi per dormire sono generalmente più piccoli dei letti standard e progettati per materassi con profili inferiori.

I proprietari di camper alla ricerca di materassi su misura possono generalmente scegliere tra materassi speciali per camper, disponibili in diverse dimensioni progettati specificamente per i letti per campero materassi standard con profili inferiori alla media che si adatteranno agli spazi dei letti per camper.

Poiché ci sono sia materassi normali che materassi per camper tra cui scegliere, i proprietari di camper hanno molto da considerare.