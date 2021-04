Set cortesia hotel economici, tutto quello che dobbiamo sapere al riguardo

Cosa sono i Set cortesia hotel economici?

Quando parliamo di Set cortesia hotel economici, facciamo riferimento a quella linea di prodotti che l’attività mette a disposizione dei cliente, dedicati alla cura della persona e all’igiene personale.

Oggi persino gli hotel e gli alberghi più economici mettono a disposizione della clientela la linea cortesia, che non solo aiuta l’ospite a sentirsi a proprio agio senza avvertire la mancanza delle comodità domestiche, ma altresì svolge un ruolo importante per ottenere recensioni e valutazioni positive.

Ad oggi, non offrire il Set cortesia viene percepito come una mancanza di attenzione dal cliente, che sicuramente non tarderà a farlo presente in reception.

Facciamo molta attenzione però, in quanto non è importante offrire il Set cortesia hotel più raffinato e costoso sul mercato, a meno che non si tratti di un’attività prestigiosa ovviamente.

Anche una linea minimale ed economica può fare la differenza tra una struttura che vuole solo riempire le camere vuote, ed una che ha a cuore la propria clientela e spera di vederla ritornare un giorno.

I prodotti che non possono assolutamente mancare nei Set cortesia hotel economici

Seppur vero che i Set cortesia hotel vanno bene anche economici e non devono necessariamente essere costosi e raffinati, abbiamo una serie di prodotti che non possono in alcun modo mancare, pena come sempre il benessere del cliente.

Al primo posto tra questi troviamo sicuramente lo shampoo, che molto spesso non viene messo in valigia, ma risulta indispensabile per una corretta igiene all’interno della camera.

Successivamente vi sono il bagnoschiuma, la saponetta, ed il dental kit. Comprendere all’interno del Set cortesia hotel questi pochi prodotti, significa come accennato in precedenza offrire il massimo del comfort al proprio cliente, che successivamente sarà sicuramente contento di fare ritorno.

Ovviamente la linea cortesia può anche essere espansa, aggiungendo articoli non fondamentali ma che possono rivelarsi utili. Tra questi vi sono le ciabatte monouso, il set da barba, le salviette ed il deodorante.

E’ necessario da parte del gestore della struttura tenere sempre a mente che le abitudini dei turisti sono enormemente cambiate.

Se fino a dieci anni fa prima di partire eravamo abituati a controllare più volte di aver incluso in valigia i prodotti per l’igiene personale e per il soggiorno, oggi non è più così.

Il cliente moderno sa che un hotel ha il dovere di offrirgli tutto il necessario per il soggiorno, e di conseguenza evita di appesantire inutilmente il bagaglio.

Come presentare il Set cortesia hotel economici?

Ora che abbiamo visto insieme i prodotti da comprendere nel Set cortesia hotel e la loro utilità per il cliente, è doveroso da parte nostra dedicare qualche riga anche alla loro presentazione.

Che si tratti di un colloquio di lavoro, una macchina in concessionario, o una linea di cortesia, la presentazione non può mai essere tralasciata. Per quanto siano economici i prodotti forniti, che non sempre coincide con una bassa qualità, non possiamo ignorare la maniera con cui vengono messi a disposizione dell’ospite.

Partendo dalle confezioni, sarebbe meglio evitare quando possibile le bustine di plastica. Esse non solo si rivelano estremamente fragili e difficilmente riutilizzabili, ma potrebbero dare fastidio alle persone più attente alla salvaguardia del pianeta.

Una trousse con cerniera si rivelerà sicuramente molto più pratica ed efficiente allo scopo. Per cederlo invece possiamo avvalerci di un cestello multiuso da lasciare in bella vista nella camera. Mai e poi mai consegnare i prodotti a mano direttamente in reception.

Così facendo si creerà solo confusione e affollamento, ed il personale sicuramente non riuscirà a gestire anche i check-in più in ritardo.