Insegnamenti della pandemia come base per le sfide future: la visione del consigliere saluzzese Andrea Tagliano

“ Non solo riparare e recuperare l’esistente, ma plasmare un modo migliore di vivere il mondo di domani ”: sono le parole della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen , volte a spiegare il proposito che muove il piano straordinario europeo, Next Generation EU.

È come se facessi politica in realtà un po' da sempre: informandomi, leggendo giornali, sfruttando ogni opportunità per dare un mio apporto alla città. È la mia dimostrazione d’amore per il luogo in cui vivo."

Raggiunta la soglia di 132 voti è stato eletto consigliere comunale. Che tipo di esperienza ha vissuto come membro del Consiglio? Soprattutto dopo quest’ultimo anno, in cui molti universitari sono stati portati a “riabitare” il proprio territorio, perché è importante che anche i giovani partecipino attivamente alla vita politica locale?

"Il momento dell’elezione ha inaugurato la mia percezione di non sapere nulla e di avere molto da imparare: in questo è stato fondamentale poter conciliare il ricambio generazionale con l’aiuto recato da una squadra di esperienza decennale. Ho cercato di arroccarmi il più possibile in ciò che conosco (faccio parte, infatti, della Commissione bilancio) e, parimenti, di carpire quanto potevo da ogni ambito.

La consapevolezza di molte cose si matura per confronto diretto: il ritorno in provincia potrebbe essere l’occasione per i giovani di prendere coscienza dell’Amministrazione cittadina e sondare l’eventualità di fornire il proprio contributo, in sedi istituzionali o meno.

Come è possibile conciliare il principio di cittadinanza attiva con un momento storico che tende a ridurre al minimo ogni occasione di incontro inter-personale e a trasformare ogni ricorrenza in “celebrazione” virtuale? Com’è cambiato il fare politica in quest’ultimo anno?

Credo che in situazioni simili siano due gli atteggiamenti utili da adottare: fare tesoro di ciò che siamo stati costretti ad imparare, sfruttando le connessioni digitali per ampliarsi o prendere appunti. Cogliere quanto di buono questa situazione può offrire, affrontandola come una fase in cui annotare tutto quanto non abbiamo potuto fare per ricordarci di farlo quando nuovamente sarà possibile.

Più è grande l’entità del problema più si rivela fondamentale la capacità di focalizzare le energie in un’unica direzione, relegando momentaneamente in secondo piano le ideologie.

"Così come il prototipo della città accentratrice, ugualmente impraticabile si è rivelato, in questo tempo di criticità, quello del polo ospedaliero accentratore. Gli ospedali di quartiere hanno riacquistato dignità, ospitando interventi minori o legati alla pandemia.

Gli interventi del Comune in questo periodo possono essere classificati su più fronti: dal punto di vista socio-economico, per esempio, l’offerta di impieghi a disoccupati o il raddoppio della quota per i buoni pasto messi a disposizione dallo Stato.

Grazie anche alla collaborazione instaurata con Diocesi e Fondazione CRS si sono intrapresi lavori per la valorizzazione del nostro patrimonio artistico, come i restauri del Duomo, di San Giovanni, il cantiere allestito alla Castiglia per ospitare il Pittara. Alcune di queste iniziative potranno forse destare stupore in un momento in cui l’emergenza sanitaria tende ad assorbire ogni pensiero: io penso invece che sia fondamentale essere strutturati, per avere una visione globale e onnicomprensiva dei problemi.

Ci sono poi altri gesti, come un albero di Natale illuminato in anticipo, la mezza del Marchesato, la commemorazione di militari e civili, forse più difficili da etichettare, se non come “cura” per il morale della cittadinanza."