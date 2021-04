La 4^ B del Liceo Soleri Bertoni di Saluzzo premiata al concorso nazionale Unesco

La classe 4B del liceo Soleri Bertoni di Saluzzo sarà protagonista alla premiazione del concorso nazionale Unesco “World Tales Short Story” in programma, on line, venerdì 23 aprile alle ore 10.

La classe del liceo delle scienze umane, guidata dalla professoressa revellese Nadia Miretto, ha partecipato al concorso e ha ricevuto una menzione per i 19 elaborati presentati, che hanno sviluppato il tema: “C’era una volta nel mio futuro…”.

Il concorso aveva, come obiettivo, promuovere una profonda riflessione sui valori della tolleranza, della solidarietà, dell’uguaglianza e della pace. Attraverso racconti di fantasia (per bambini), gli studenti saluzzesi hanno raccontato le sfide attuali e future della nostra società, presentando le loro visioni, preoccupazioni e speranze per il futuro.

Ad attribuire il premio è stata la giuria, composta da rappresentanti del Centro per l’Unesco di Torino e del Centro per l’Unesco di Firenze.

La premiazione avverrà in occasione della giornata mondiale Unesco del libro e del diritto d’autore. Il filo conduttore sarà il tema "Cambiamo strada". Per celebrare la Giornata Mondiale, sarà presentato il libro di Edgar Morin "Cambiamo strada. Le 15 lezioni del coronavirus", a cura della professoressa Chiara Simonigh, dell’Università di Torino.

A partire da questa indicazione, i relatori (personalità di spicco del mondo Unesco e amministratori delle città di Torino e Firenze) illustreranno le attività che si stanno portando avanti per "cambiare strada", ognuno nel proprio ambito.

L’evento sarà trasmesso in diretta facebook sulle pagine dei Centri per l’Unesco di Torino e Firenze.