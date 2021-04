Orto in condotta: 600 buste di semi di fiore distribuite da Slow Food ai piccoli alunni del monregalese

Nel corso della scorsa settimana, la Condotta Monregalese di Slow Food ha consegnato circa 600 buste contenenti semi di fiori agli alunni delle scuole primarie e dell’infanzia che partecipano al progetto “Orto in condotta”.

Le insegnanti consegneranno le buste con i semini ai bambini che con le famiglie potranno seminare nei balconi di casa, nei giardini, negli orti, nelle aiuole abbandonate.

L’obiettivo è quello di colorare la primavera con i fiori, nutrire le api e aiutare così la loro e nostra sopravvivenza. Per questo sono state selezionate 11 varietà di semi di fiori. La scelta di queste varietà non è casuale ma necessaria per avere una moltitudine di diversi fiori (biodiversità) e non la coltivazione di una sola tipologia (monocultura). Alcuni semi produrranno anche delle erbe commestibili come ad esempio la borragine o il grano saraceno, oppure i girasoli o le calendule.

Le scuole dell’infanzia e primarie coinvolte si trovano nei comuni di Pamparato Serra, Niella Tanaro, Torre Mondovì, Vicoforte, Mondovì Ferrone, Roburent San Giacomo, San Michele di Mondovì, Montaldo Mondovì, Mondovì Borgatto, Mondovì Piazza, San Michele Mondovì, Mondovì Sant’Anna e Mondovì Rifreddo.

Verrà inoltre organizzato il contest fotografico #primaveraslow21. Il regolamento per partecipare sarà consultabile dal 16 aprile ’21 sulla pagina facebook di SlowFood Monregalese.