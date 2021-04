L'Associazione Lvia dona tre nuovi mezzi al Comune di Limone

L’Associazione di cooperazione e solidarietà internazionale LVIA, in collaborazione con la Fondazione CRC e il Gruppo Intesa San Paolo, ha donato due pick-up e un "Porter" al Comune di Limone Piemonte, come segno di vicinanza alla comunità limonese colpita dall’alluvione del 2-3 ottobre 2020.

La cerimonia ufficiale si è svolta questa mattina, in prima battuta sulla Piazza del Municipio per la consegna dei mezzi e successivamente nella sala consiliare del Municipio, dove il presidente dell’associazione Alessandro Bobba, accompagnato da Danilo Fornero e Maurizio Brielli titolari della concessionaria Bosco Auto di Borgo San Dalmazzo, ha affidato nelle mani del sindaco Massimo Riberi le chiavi dei mezzi, due pick up Mitsubishi L 200, che verranno utilizzati dalla Polizia locale e dalla squadra tecnica del Comune.

Tra qualche giorno, inoltre, verrà consegnato anche un Piaggio Porter, sempre ad uso della squadra tecnica.

“Ringrazio di cuore l’associazione LVIA, la Fondazione CRC e il Gruppo Intesa San Paolo per la vicinanza dimostrata con questa generosa donazione, che rappresenta un gesto concreto di aiuto per il nostro territorio – commenta il sindaco Riberi -. Questi nuovi mezzi, finalizzati ad agevolare il lavoro di tutto il personale della Polizia Locale e della squadra tecnica, andranno a sostituire alcuni veicoli comunali, che nella gestione del post alluvione avevano subito danneggiamenti, in parte irreversibili”.

