Volley A2/F: Verso San Giovanni in Marignano-Lpm Bam Mondovì, Giulia Bonifacio: "Pronte a voltare pagina" (VIDEO)

La Lpm Bam Mondovì vuole dimenticare in fretta il passo falso subito domenica scorsa in casa contro la Cbf Balducci Macerata. Per le Pumine di Delmati, all'orizzonte s'intravede la trasferta in casa della Omag San Giovanni in Marignano, con l'intento di tornare subito a fare punti, senza pensare ai risultati delle altre concorrenti.

Abbiamo fatto il punto sulla situazione in casa Puma con la giovane schiacciatrice Giulia Bonifacio, felice e soddisfatta per la sua esperienza a Mondovì, come lei stessa ha raccontato ai nostri microfoni: