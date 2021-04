Mondovì, torna per la quinta edizione il "Convegno Beccaria"

Una due giorni di intensi incontri e dibattiti quella prevista per il 16 e il 17 aprile dall’ormai consolidato appuntamento con il Convegno Beccaria, tenuto dal Liceo monregalese e intitolato alla memoria del grande scienziato, Giovanni Battista Beccaria. L’evento, giunto ormai alla sua quinta edizione, si svolgerà on line (link fruibile dal sito del Liceo) rispondendo alla strenua volontà di non farsi fermare dalla pandemia e procedere comunque a un momento di fruttuoso scambio con esperti e docenti del mondo accademico, che potranno dialogare e offrire il proprio sapere a insegnanti e liceali.