Volley femminile A1 - La Bosca S.Bernardo Cuneo riparte da Alice Degradi

A quasi un mese di distanza dalla conferma del tandem Pistola-Petruzzelli in panchina, la Bosca S.Bernardo Cuneo annuncia il primo tassello del roster 2021/2022: Alice Degradi vestirà ancora la maglia biancorossa numero due.

Un’altra conferma pesante che profuma in parte di nuovo acquisto, considerate le sole otto partite di campionato disputate dalla venticinquenne schiacciatrice pavese nella passata stagione causa infortunio.

La prima annata cuneese di Degradi è stata ricca di momenti significativi: dalla laurea in Ingegneria arrivata pochi giorni dopo l’inizio della preparazione all’ottimo avvio di campionato, nel quale è stata il punto di riferimento offensivo della squadra con 116 punti a referto nelle prime otto giornate. Dopo aver superato la prova del Covid-19, il 21 novembre scorso Degradi ha dovuto fare i conti con un grave infortunio al ginocchio destro (lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro con interessamento del menisco) durante il match con la Vbc Èpiù Casalmaggiore. Una tegola che ha messo fine alla sua stagione e ha condizionato pesantemente il prosieguo di campionato della Bosca S.Bernardo Cuneo, privata di un pezzo da novanta. Di comune accordo con la società, Degradi ha deciso di affrontare l’intervento chirurgico di ricostruzione artroscopica e il lungo percorso di riabilitazione a Cuneo per poter restare vicina alle compagne di squadra, che le dedicarono il successo nella partita con la Banca Valsabbina Millenium Brescia, la prima dopo il k.o. In tutte le partite non è mai mancato il suo supporto a bordocampo, dove ha anche vestito i panni di assistente del dj Andrea Costamagna con la sua Discoteca Mobile The House of Sound.

A Degradi sono bastati due mesi di campionato per entrare nel cuore dei tifosi biancorossi, che si augurano di poterla finalmente vedere in azione dal vivo al Pala UBI Banca nella prossima stagione.Dallo scorso dicembre Degradi lavora sotto la supervisione del chirurgo ortopedico Lucio Piovani che l’ha operata, dei fisioterapisti Francesco Zito e Francesco Baldracco e del preparatore atletico Giorgio Borghi per poter tornare a fare quello che più ama: dare spettacolo sul taraflex.

Lunedì 12 aprile ha iniziato un periodo di allenamenti individuali con la palla sotto la guida dell’aiuto allenatore della Bosca S.Bernardo Cuneo Fabio Genre, un’altra tappa importante nel percorso che dovrebbe portarla all’inizio della preparazione precampionato nelle migliori condizioni possibili.

ALICE DEGRADI, SCHIACCIATRICE BOSCA S.BERNARDO CUNEO: «Sono felicissima di vivere un’altra stagione con la maglia di Cuneo. Nonostante le ben note avversità mi sono trovata molto bene sia con le compagne, sia con lo staff e la società. Non vedo l’ora di iniziare la preparazione precampionato con la squadra e sto seguendo un programma che prevede sedute di atletica, di pesi e con la palla per essere al massimo della forma a fine agosto. La scorsa stagione ha dimostrato quanto può fare la forza del gruppo, e quindi l’obiettivo sarà nuovamente creare un gruppo che sappia valorizzare i singoli e superare di squadra i momenti difficili. Sono molto contenta di poter lavorare ancora con coach Pistola: lo reputo un grande allenatore e so che se nell’ultima fase del mio recupero dovesse esserci qualche difficoltà con lui ci sarebbe un dialogo costante e costruttivo».

L'ANNUNCIO DELLA CONFERMA DI ALICE DEGRADI (VIDEO)