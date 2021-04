Volley maschile A2 - Cuneo cade a Reggio Emilia, Serniotti: "Resettiamo e concentriamoci sulla gara di domenica"

La BAM Acqua S.Bernardo Cuneo torna da Reggio Emilia con una bruciante sconfitta che rimanda il discorso qualificazione a Gara 3 in programma domenica 18 aprile (fischio d'inizio alle ore 19).

Avanti 2-1 e sul 24-18 nel quarto parziale Cuneo spegne la luce, si fa annullare 6 match ball e poi subisce l'inopinata rimonta.

Serniotti nel post incontro: «Partita molto combattuta in tutti i set. Non è la prima volta che vedo una partita così, una nostra colpa, ora inutile piangere sul latte versato. Resettiamo e da venerdì ci concentriamo sulla gara di domenica. Per come ha giocato Reggio si è guadagnata anche lei gara 3, noi avremo il fattore campo a favore».