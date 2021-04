Volley maschile A2, playoff: Taranto e Siena volano in semifinale, Cuneo e Bergamo "rimandate"

Taranto e Siena in semifinale, Cuneo e Bergamo "rimandate" Gara 3. I quarti di finale playoff "promuovono" Prisma Taranto ed Emma Villas Aubay Siena, capaci di vincere anche la seconda gara contro Pool Libertas Cantù e Sieco Service Ortona mentre la BAM Acqua S.Bernardo Cuneo e l'Agnelli Tipiesse Bergamo (prima e terza al termine della regular season) si devono arrendere alla voglia di riscatto di Reggio Emilia e Brescia. Domenica sera il verdetto: in caso di successo Pistolesi e compagni incroceranno Taranto in semifinale.

Risultati gara 2 Quarti di Finale Play Off Promozione Serie A2 Credem Banca

Pool Libertas Cantù – Prisma Taranto 1-3 (25-22, 27-29, 23-25, 20-25)

Conad Reggio Emilia – BAM Acqua S.Bernardo Cuneo 3-2 (21-25, 29-31, 25-20, 28-26, 15-12)

Gruppo Consoli Centrale del Latte Brescia – Agnelli Tipiesse Bergamo 3-1 (27-25, 25-16, 25-27, 25-22)

Sieco Service Ortona – Emma Villas Aubay Siena 0-3 (21-25, 21-25, 23-25)

Gara 3 (domenica 18 aprile)

Agnelli Tipiesse Bergamo – Gruppo Consoli Centrale del Latte Brescia (ore 18)

BAM Acqua San Bernardo Cuneo – Conad Reggio Emilia (ore 19)