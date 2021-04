Pattinaggio: Carola Franza della Victoria Alba è campionessa regionale Juniores

Si è svolto a Seregno (MB) il Campionato Interregionale Fisr Piemonte/Lombardia/Liguria delle categorie Cadetti/Jeunesse/Juniores/Seniores, giudicato con il nuovo sistema di punteggi Roll-Art (simile a quello del pattinaggio su ghiaccio e da qualche anno utilizzato in campo internazionale).

Carola Franza, atleta classe 2004 della Victoria Alba Pattinaggio, grazie al suo buon bagaglio tecnico e ad un'importante maturazione dal punto di vista stilistico/interpretativo, si è imposta in entrambi i segmenti di gara – short e long program – conquistando il titolo di Campionessa Regionale Juniores e con esso la qualificazione ai prossimi Campionati Italiani.

L'allenatrice albese Martina Barbero commenta così la trasferta lombarda: “Sono molto felice della performance e del risultato di Carola, era il nostro primo obiettivo della stagione e l'abbiamo raggiunto. Le gare che si disputano con short e lungo sono molto impegnative anche dal punto di vista emotivo, ma Carola ha saputo gestire al meglio anche questo aspetto, rimanendo lucida e presente in ogni momento. Ringrazio Sebastiano Pastorini per il prezioso supporto in questa trasferta e mi auguro che la stagione possa proseguire con altri buoni risultati.”



Nelle prossime settimane sono in programma altre tappe di Campionato Regionale, sia federali, sia di enti di promozione (questi ultimi se saremo in "zona arancione") in cui saranno impegnati una trentina di atleti della Victoria, tutti desiderosi di dimostrare in gara i progressi ottenuti e raccogliere il miglior risultato possibile