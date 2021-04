“Consigli per viandanti giardinieri": il Comizio Agrario di Mondovì presenta il libro online

“Consigli per viandanti giardinieri. Storie di paesaggi, semi e talee”

Il Comizio Agrario, in collaborazione con la Compagnia del Giardino e la libreria Banco, presenta, lunedì 26 aprile 2021 alle ore 17,30, nell’ambito della rassegna “Coltiviamo letture”, il libro di Emina Cevro Vukovic e Nora Bertolotti “Consigli per viandanti giardinieri. Storie di paesaggi, semi e talee”.

Le autrici dialogheranno con Barbara Sappa della Compagnia del Giardino.

"Cinque percorsi, in altrettanti diversi paesaggi italiani, per raccontare le piante incontrate e scoprire in che modo sia possibile propagarle e farle crescere nel proprio spazio verde grazie a semi e talee raccolti camminando. Si esplora una doppia felicità: quella del camminare, osservando con gli occhi del botanico i sentieri dell’Appennino, i boschi alpini, gli spazi residuali delle città, la macchia mediterranea, e la felicità di creare un balcone/giardino/orto resiliente, selvatico, profumato, etico. Passo dopo passo, seme dopo seme, camminando con tutti i sensi aperti, nasce uno spazio interiore che si trasforma nel progetto di un personalissimo angolo verde dove coltivare l’amicizia con le piante"

L’Evento gratuito è trasmesso ONLINE, attraverso un’aula virtuale che permette la partecipazione di 100 utenti. Pertanto, verranno ammessi i primi che si registrano.

Per info e iscrizioni: comizioagrario1867@gmail.com