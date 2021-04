L'omaggio e il ricordo del Monviso Solidale per la scomparsa del Dott. Luigi Resegotti

Abbiamo appreso martedì della scomparsa del Prof. Luigi Resegotti e così come riportato nelle cronache di questi giorni il ricordo più immediato è andato all’importante contributo che egli ha dato al mondo della sanità come Primario di Medicina dell'Ospedale di Savigliano ottenendo peraltro l’onoreficenza del titolo di Commendatore proprio per meriti medico-scientifici. Ma nel mondo del Sociale vogliamo ricordarlo come il primo storico Presidente del nascente Consorzio Monviso Solidale nel 1997. Proprio in quegli anni insieme alla Dott.ssa Vineis diede un forte contributo nel fondare uno degli Enti Gestori dei Servizi sociali più estesi della regione Piemonte superando resistenze politiche e difficoltà organizzative.

“Quattro anni fa, durante gli eventi di celebrazione del nostro ventennale – ricorda Giuseppe Migliaccio, Direttore del Consorzio – Luigi ci tenne fortemente ad essere presente, anche se attraverso un videomessaggio. Lo ricordiamo come una persona cordiale, determinata e disponibile.

La sua figura (come quella di Daniela Vineis, prima Direttrice del Consorzio e anch'ella scomparsa pochi mesi fa) merita il nostro omaggio e riconoscenza per il contributo fondamentale nel realizzare una nuova forma di gestione consortile dei servizi sociali che si confrontasse con i Comuni, ma anche con quel mondo della Sanità del quale egli era stato protagonista come medico ospedaliero”.

Il Monviso Solidale si stringe ai familiari ed amici del Dott. Resegotti in questo momento di lutto.