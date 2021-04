Bra, tre alberi a rischio caduta sulle sponde del rio in via Rolfo

Nei prossimi giorni si procederà con l'abbattimento di tre alberi sulla sponda del rio che costeggia via Rolfo, a Bra. Si tratta di un salice secco e due pioppi pendenti e pericolosi (a rischio cedimento e caduta), come evidenziato dalla relazione agronomica.

L'area sarà interessata da nuove piantumazioni nel prossimo periodo invernale, stagione utile per la messa a dimora