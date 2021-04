Covid, a Cuneo numeri ancora alti: Sturlese punta il dito contro l'amministrazione, la mancanza di controlli e d'informazione

Che la Granda sia - e sia stata, nel corso delle passate settimane - uno dei territori italiani con il peggior indice di contagio da Coronavirus, con picchi di 430 casi per 100.000 abitanti, è cosa nota. E anche se ormai il trend appare anche qui in progressiva diminuzione, il tasso rimane superiore alla soglia limite per il "passaggio di zona" definita dal decreto del 2 marzo 2021.

La situazione pandemica della città di Cuneo, la sua gestione e la sua narrazione da parte dell'amministrazione comunale, sono al centro di un'interpellanza firmata da Ugo Sturlese (Cuneo per i Beni Comuni).

Secondo il consigliere dopo la dichiarazione del Ministero della Salute del 12 marzo 2021 rispetto al perdurare della zona rossa in Piemonte, a Cuneo come in altri territori sono aumentati i casi di segnalazione di comportamenti scorretti e pericolosi rispetto al contagio di Covid-19: mancato uso della mascherina, piccoli assembramenti in corso Dante, mancato contingentamento e controllo delle vie più frequentate della città come corso Nizza, insufficienti controlli sull'uso della mascherina nei giorni di mercato e svolgimento di cerimonie con alto afflusso di partecipanti.

Sturlese lamenta quindi il mancato contrasto alle situazioni di assembramento e ai comportamenti scorretti e un'insufficiente attività comunicativa, specialmente con riferimento alla mancata sensibilizzazione della fascia giovanile cuneese circa i maggiori rischi di contagio della "variante inglese".

Interroga quindi il sindaco per conoscere i motivi dietro il mancato adeguamento dei provvedimenti di vigilanza, e la scarsa campagna di comunicazione. L'interpellanza verrà discussa nel consiglio comunale del mese di aprile.