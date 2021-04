Cuneo: l'aggressione alla troupe di "Fuori dal coro" arriva in consiglio comunale

Arriveranno in consiglio comunale i fatti di cronaca che l'11 aprile scorso hanno visto, in corso IV Novembre a Cuneo, una troupe del programma "Fuori dal coro" venire aggredita da un uomo di origini cubane durante un servizio sui soggetti morosi che nel periodo pandemico stanno approfittando del blocco degli sfratti.

A realizzare un'interpellanza sul tema sono stati i due consiglieri di Fratelli d'Italia Alberto Coggiola e Massimo Garnero: "Il blocco degli sfratti ha consentito a clienti morosi sin da prima del Covid di occupare senza titolo i loro immobili, privando i proprietari di qualsiasi tutela legale diretta a recuperarne il possesso - si legge nel documento - . Sempre maggiori sono le tensioni fra le parti, che spesso sfociano in reazioni eccessive, una situazione che durerà almeno fino a giugno, cioè fino a quando è previsto il blocco. Il tutto in una zona della nostra città che da anni presenta una situazione di degrado, e che più volte ha visto i residenti chiamare le forze dell'ordine per bloccare situazioni di pericolo".

I consiglieri - tornando a chiedere maggiori controlli nella zona nei pressi della stazione ferroviaria - interpellano sindaco e assessore competente per conoscere le intenzioni dell'amministrazione rispetto al sostegno ai proprietari di immobili che hanno a che fare con conduttori morosi.