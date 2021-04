Domani a Farigliano vaccinazioni per oltre 300 ultrasettantenni (VIDEO)

Al via alle vaccinazioni anche nel comune di Farigliano .

Domani, sabato 17 aprile, a partire dalle 8.30 circa il palazzetto dello sport diventerà ufficialmente centro per le vaccinazioni di massa.

Sono sei le linee vaccinali allestite per inoculare la prima dose a oltre 300 ultrasettantenni.

"Siamo arrivati a 320 persone" - commenta il sindaco Ivano Airaldi - "Sarà tosta ma c’è grande entusiasmo da parte di tutti, medici, infermieri e i tanti volontari".

Il palazzetto è stato allestito e "diviso" in varie aree per consentire di svolgere in piena sicurezza tutte le attività. Tanti i volontari che hanno collaborato, inclusi i nonni vigili, Pro loco, Alpini e Protezione Civile.