Giornalisti in erba raccontano un angolo di Borgo San Dalmazzo per il premio Gian Franco Bianco junior

"Sulle orme del noto giornalista Gianfranco Bianco, amante dei luoghi storici e culturali della sua città, anch'io mi soffermo a descrivere un angolo della città di Borgo San Dalmazzo a cui sono legato e che suscita in me particolari emozioni". È questo lo spunto su cui dovranno lavorare i ragazzi di seconda media di Borgo San Dalmazzo che hanno accettato di partecipare all'edizione 2021 del Premio Gian Franco Bianco - sezione Giornalista Junior.

Il premio è organizzato dall'associazione Nomen Cultura, presieduta da Monica Dogliani, in collaborazione con l'amministrazione comunale di Borgo San Dalmazzo. Si inserisce nel progetto “Borgo città che legge” per dare risalto e importanza al tema della lettura.

La referente del progetto è la professoressa Chiaramello.

Gli elaborati previsti sono circa una settantina, ralizzati in modo individuale o con un lavoro di gruppo, da consegnare entro l'8 maggio 2021.

“Il periodo non è semplice e le lezioni in DAD hanno complicato tutto – ha spiegato la vice sindaco Roberta Robbione -. La richiesta di lavorare in gruppo è arrivata dai genitori per far incontrare i ragazzi, seppur da remoto. Un modo per combattere la solitudine imposta da questa pandemia. Si tratta di una bella risorsa per i ragazzi che si sono confrontati tra di loro e hanno lavorato insieme per la propria città, sentendosi liberi di esprimersi”.

I primi tre classificati verranno premiati in buoni libri, e a tuttu verrà dato un attestato di partecipazione.

Le premiazioni si terranno tra fine maggio e inizio giugno.

A giudicare gli elaborati sarà una giuria presieduta da Cristina Mazzariello, giornalista di www.targatocn.it e composta da Piergiorgio Berrone (giornalista La Guida), la professoressa Renata Bertolotti, Andrea Dalmasso (giornalista Cuneo Dice), Walter Lamberti (giornalista e direttore La Fedeltà), Micol Maccario (Consulta Giovanile di Borgo) e Teresita Soracco (giornalista La Bisalta).