Granda sempre rossa o arancione? Nuovo verdetto nel pomeriggio, ma l’incidenza resta alta

E’ attesa per il pomeriggio di oggi, venerdì 16 aprile, la decisione della Regione circa la permanenza della Granda in zona rossa.

Come noto, quella di Cuneo è l’ultima provincia piemontese ad avere mantenuto le restrizioni del più alto livello da allerta previsto dalla normativa nazionale in materia di contenimento del contagio.



Una decisione assunta una settimana fa e confermata ancora martedì proprio in ragione di un’incidenza dei contagi rimasta al di sopra al valore limite indicato dal Comitato Tecnico Scientifico: 250 nuovi casi settimanali ogni 100mila abitanti.



Oggi il verdetto a partire dalla nuova verifica, affidata come sempre agli epidemiologi del Seremi, il "Servizio di riferimento regionale di Epidemiologia per la sorveglianza, la prevenzione e il controllo delle malattie infettive", cui toccherà appurare se in questi giorni la situazione nella nostra provincia sia effettivamente migliorata e se sarà di conseguenza possibile concederle – già da questo weekend, si era fatto sapere martedì da Torino – l’allentamento delle restrizioni già disposto nei giorni scorsi a tutte le altre province piemontesi.



Nell’attesa del verdetto ufficiale non confortano purtroppo i dati pubblicati da diversi studi. Tra quelli più seguiti quelli che il medico Paolo Spada aggiorna quotidianamente sulla piattaforma "Covid-19 Italia. I grafici e le mappe interattive", basandosi su dati di Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Agenas, e Areu.



Guardando a questa elaborazione, alla giornata di ieri, giovedì 15 aprile, il Piemonte faceva registrare una media di 205 nuovi nuovi casi ogni 100mila abitanti negli ultimi sette giorni, in diminuzione del 14% rispetto al periodo precedente, ma l’incidenza registrata nella sola provincia di Cuneo – ora decima peggiore d’Italia, dopo avere anche guidato questa negativa classifica – era ancora a 260 casi, seppur di poco ancora sopra il limite previsto dal Cts.



Guardando invece al dato puntuale degli "attualmente positivi" riportati dal portale della Regione Piemonte, sempre aggiornati alla serata di ieri (15 aprile), il maggior numero di casi si registra nel capoluogo Cuneo (527), seguito da Bra (227), Alba (171), Fossano (169), Mondovì (145), Saluzzo (128), Savigliano (124), Borgo San Dalmazzo (121), Busca (101).