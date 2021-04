Il piemontese Eros Pessina riconfermato in ACCREDIA a Roma per il triennio 2021-2024

ACCREDIA è l'Ente designato dal governo italiano ad attestare la competenza, l'indipendenza e l'imparzialità degli organismi e dei laboratori che verificano la conformità dei beni e dei servizi. ACCREDIA opera sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico, l’autorità referente per l’accreditamento a livello nazionale.

La pandemia in corso ha posto molte sfide, a partire da quella sanitaria, e ACCREDIA ha risposto prontamente anche in questo settore: grazie all’accreditamento dei laboratori di prova, possiamo avere test affidabili e risultati attendibili, dai tamponi Covid-19 alle mascherine.

Pessina ci dice " Sono molto soddisfatto di questa riconferma nel Comitato di Indirizzo e Garanzia di ACCREDIA per i prossimi tre anni, in quanto potrò portare avanti per Aises, di cui sono Vicepresidente nazionale, anche i temi legati alla sicurezza stradale, oltre a dare un mio contributo sui vari temi trattati. In questi anni la stretta collaborazione tra gli organi interni di ACCREDIA ha motivato il clima lavorativo ed ho potuto apprezzare le grandi capacità del Presidente Ing. Giuseppe Rossi e di tutti i collaboratori".

Martedì 13 aprile si è svolta l'ultima riunione del vecchio Comitato, il nuovo si insedierà nella prossima riunione.