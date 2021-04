Aggressione troupe Mediaset, Lega Giovani: “C’è bisogno di più sicurezza”

“Una violenza assurda, cieca, inaccettabile, consumata contro persone che svolgevano il loro mestiere e, ancor peggio, contro una donna e fomentata da un’altra donna. Un gesto gravissimo che la Lega Giovani di Cuneo ha vissuto con sconcerto.

Non è la nostra città, non è ciò che vogliamo vivere nelle nostre strade e non è il rispetto che portiamo e pretendiamo.

Ciò che abbiamo visto accadere domenica 11 aprile ripreso dalle telecamere nella zona del supermarket h24 Carrefour in corso IV Novembre, è una vergogna cui non intendiamo prestare il fianco col nostro silenzio.

Siamo vicini ed esprimiamo solidarietà alla troupe di Mediaset, vorremmo ospitare la giornalista e i suoi colleghi, appena possibile per far conoscere la Granda che amiamo e che lavoriamo per difendere”

Così in una nota Alessandro Cavallo (Vice coordinatore Provinciale Lega Giovani) e Nicola Perna (Coordinatore Città di Cuneo) sulle aggressione a Cuneo a colpi di catena contro i giornalisti della trasmissione di Rete 4 “Fuori dal coro”.