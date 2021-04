Nessun centro vaccinale a Beinette? I Medici di Medicina Generale: "La proposta per i locali e i servizi non sanitari non è risultata idonea"

Al momento non è stato attivato nessun punto di vaccinazione nel comune di Beinette.

Lo scorso 10 aprile sul nostra giornale riportavamo le spiegazioni del sindaco, Lorenzo Busciglio, in risposta alle domande di alcuni cittadini.

I Medici di Medicina Generale operanti sul territorio comunale di Beinette, in risposta alle considerazioni del primo cittadino, precisano: "La proposta dell'amministrazione comunale, riguardante i locali e i servizi non sanitari messi a disposizione per la campagna vaccinale, non è stata ritenuta idonea a garantire una vaccinazione in sicurezza per assistiti e operatori.