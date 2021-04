Tre nuovi agenti per la Municipale braidese. Ventuno ora gli effettivi al Comando cittadino

Da oggi, venerdì 16 aprile 2021, il Comando della Polizia Municipale di Bra può contare su tre nuovi agenti.

Sono i vincitori del concorso organizzato nei mesi scorsi dalla Città di Bra per selezionare in forma congiunta 11 persone da inserire, oltre che presso l’Amministrazione della città della Zizzola, nei comuni di Corneliano (1), Dogliani (2), Mondovì (1), presso l’Unione montana “Alta Langa” (3) e l’Unione dei Comuni di Langa e Barolo (1). Si tratta del primo concorso indetto a Bra dal 2008 per la Polizia locale a causa dei blocchi imposti dal Governo.



Ad accogliere i tre nuovi agenti il comandante Mauro Taba (che ha augurato loro buon lavoro prima di fornire loro tutte le necessarie informazioni tecniche), il vicesindaco Biagio Conterno e il primo cittadino Gianni Fogliato, che ha voluto dare personalmente il benvenuto ai tre giovani, ribadendo l’importanza del loro ruolo: “Siete il biglietto da visita dell’Amministrazione, e nello stesso tempo i primi a percepire le necessità del territorio”.



Il vicesindaco Biagio Conterno, titolare della delega alla Polizia Municipale e al personale, ha invece tratteggiato ai nuovi agenti, nessuno dei quali originario di Bra, le caratteristiche della città: “Come tutti gli agglomerati urbani anche Bra ha i suoi problemi, però siamo fortunati perché possiamo contare su una stretta collaborazione tra tutte le realtà del territorio”.



I tre nuovi assunti si aggiungono ai 18 effettivi in servizio presso il Comando di via Moffa di Lisio. Nell’attesa di poter partecipare al corso regionale per la Polizia Locale, affiancheranno gli altri agenti in tutte le numerose attività di istituto effettuate dal Corpo.