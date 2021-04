Vaccinazioni a Beinette, il sindaco Busciglio: "Contento dell'attenzione dei medici alla comunità, piena disponibilità dell'amministrazione a collaborare"

Il comune di Beinette al momento ha ancora un centro per le vaccinazioni "di massa", che stanno pian piano avviandosi in diversi paesi della Granda.

Dopo l'intervento dei Medici di Medicina Generale, relativo ai motivi per cui non è ancora stato attivato un "polo vaccinale" nel comune, che abbiamo pubblicato in data odierna sul nostro giornale (leggi qui), pubblichiamo la risposta del sindaco.

"Apprendo con piacere che i medici di medicina generale operanti sul territorio di Beinette confermano la loro attenzione al bene della comunità." - commenta il primo cittadino, Lorenzo Busciglio - "Sono felice di aver interpretato male le risposte precedentemente ricevute e ribadisco la completa disponibilità del Comune a trovare insieme una soluzione idonea all’attivazione di un centro vaccinale beinettese. Considerata la non idoneità della prima proposta formulata, in giornata gli uffici comunali invieranno ai medici una proposta di collaborazione specificando nel dettaglio quanto sarà messo a disposizione dall’amministrazione comunale (locale idoneo validato dall’ASL, servizi di sicurezza, servizi di triage, servizi di assistenza post-vaccino) in collaborazione con il Gruppo Comunale di Protezione Civile e con il Comitato Locale della Croce Rossa di Peveragno".