Backstage: rivedi la puntata. "Dl Sostegni: novità fiscali, previdenziali, infortuni e tutele"

Un piccolo vademecum sulle principali novità introdotte dagli ultimi Decreti Legge (Sostegni, Milleproroghe…) e dalla Legge di Bilancio 2021. Questa è stata la scorsa puntata di Backstage.

Un utile servizio ai cittadini per aiutare famiglie, lavoratori, imprenditori (agricoli e non) alla comprensione delle ultime novità in materia fiscale, previdenziale e a sostegno del reddito. Pensioni, infortuni, chi può accedere e in che modalità richiedere i contributi a fondo perduto o i bonus edilizia 110%.

In collegamento con lo studio di Backstage e il conduttore Gian Maria Aliberti Gerbotto, sono intervenuti: Fabiano Porcu, Direttore di Coldiretti Cuneo, Mario D’Episcopo, Responsabile Area Fiscale, Legale e Formazione di Coldiretti Cuneo e Roberto Bianco, Responsabile EPACA Coldiretti Cuneo.

Anche questa settimana, l’editoriale del banchiere Beppe Ghisolfi ha fatto il punto sull'argomento specifico della serata, fornendo preziosi spunti di riflessione per il dibattito. E Danilo Paparelli ha chiuso la trasmissione con la sua vignetta. Le sigle di apertura e chiusura del programma sono state realizzate e composte da Enrico Sabena.

La regia è di Raffaele Massano.