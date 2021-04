Basket: l'Abet Bra riparte dal campionato di Promozione

Nella seconda stagione sportiva condizionata dalla pandemia mondiale, il campionato di serie C Gold è stato preso in considerazione da pochissime società.

Molte altre, Bra inclusa, hanno scelto di aspettare il prossimo anno per ripartire in sicurezza e dedicare l' ultimo quadrimestre della stagione 2020/2021 ai campionati giovanili, i cui ragazzi erano reduci da quasi 400 giorni senza partite disputate.

Ma non mancherà il punto di riferimento: dopo qualche anno la società braidese torna infatti ad avere una formazione iscritta al campionato di Promozione.

Un' occasione per permettere ai senatori braidesi, che da anni vestono i colori biancoblu nei campionati di serie C, di ritrovare una buona forma in vista della ripartenza di settembre o più minuti in campo rispetto a quanti ne hanno avuti in passato. Sarà anche un' opportunità per alcuni ragazzi più giovani di misurarsi con giocatori più esperti.

La squadra è allenata dalla coppia di coaches Siragusa-Groppo, già collaudata con l' U18 Gold. Tra quelli che hanno già fatto esperienza in Serie C, faranno parte del roster: Gramaglia, Cagliero, Mattis, Zabert, Luca Cortese, Gioda, Stetco e Gatto; new entry Caldarone e Marco Cortese; dalle formazioni U20 e U18 daranno man forte Baldo, Daniele Oberto, Riccardi, Baglio, Briganti, Argirò e Gotta.

La squadra New Basket Abet disputerà le partite casalinghe al palazzetto di Viale Risorgimento.