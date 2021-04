La FIGC ha fissato un nuovo termine per le variazioni di tesseramento dei calciatori e delle calciatrici “non professionisti/e”, portandolo al 27 aprile (ore 19).

QUI IL COMUNICATO UFFICIALE (N°208\A)

Termine limitato in via eccezionale alla stagione 2021, valido solo per le società che hanno aderito alla ripresa dei campionati dilettantistici di interesse nazionale.

La richiesta era stata avanzata dalla Lega Nazionale Dilettanti.