Serie D (A): 30^giornata, big match Bra-Castellanzese

Archiviato il turno infrasettimanale la Serie D torna in campo: nel weekend è in programma la 30^giornata (nel girone A), 11^di ritorno.

Per il Bra big match contro la Castellanzese, fresca di conquista del primo posto in classifica seppur con una partita in più rispetto al Gozzano. Il Saluzzo fa visita al Borgosesia mentre la sfida tra Chieri e Fossano è stata rinviata al 22 aprile.

PARTITE E DESIGNAZIONI ARBITRALI

Bra-Castellanzese: Valerio Pezzopane de L'Aquila

Borgosesia-Saluzzo: Stefano Peletti di Crema

Caronnese-Sanremese: Emanuele Tartarone di Frosinone

Varese-Lavagnese: Edoardo Papale di Torino

Folgore Caratese-Vado: Vincenzo D'Ambrosio Giordano

Derthona-Gozzano: Emanuele Ceriello di Chiari

Pont Donnaz-Arconatese: Simone Pistarelli di Fermo

Sestri Levante-Legnano: Giovanni Castellano di Nichelino

Rinviate Chieri-Fossano (22 aprile) e Imperia-Casale