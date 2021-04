Coldiretti Cuneo, indennità compensativa: "Bene il bando, ora più risorse"

“Auspichiamo che nel più breve tempo possibile possa sbloccarsi la situazione di stallo in essere a livello nazionale riguardante il riparto delle risorse comunitarie, cosicché venga integrata la dotazione finanziaria attualmente assegnata al nuovo bando. È infatti indispensabile riuscire a rispondere, anche in termini di copertura finanziaria, a tutte le domande che verranno presentate, anche perché ricordiamo che lo scorso anno sono state coperte solo il 50% delle effettive esigenze a discapito, quindi, delle imprese agricole che, con il loro lavoro, continuano a svolgere un’insostituibile presidio di territori svantaggiati, altrimenti disabitati”. È quanto evidenzia Roberto Moncalvo, Delegato Confederale di Coldiretti Cuneo nel commentare il via della Giunta regionale alla presentazione delle domande sulla Misura 13 del PSR 2014-2020, relativa all’Indennità Compensativa.

“Sicuramente importante, stante anche le tempistiche da dover rispettare, l’apertura del bando – prosegue Moncalvo – per dare ai territori rurali delle zone montane del Piemonte vitalità e condizioni che permettano una continuità produttiva e gestionale delle aziende che, oltre a garantire il cibo, si prendono cura del mantenimento dello spazio naturale”.

“C’è bisogno di ogni sforzo – aggiunge Fabiano Porcu, Direttore di Coldiretti Cuneo – anche a livello nazionale, affinché venga definito il quadro finanziario del periodo di transizione del Programma di Sviluppo Rurale e si possano, in tempi rapidi, fornire certezze alle nostre imprese anche in termini di programmazione futura in modo tale che questo intervento, di primaria rilevanza, possa essere garantito anche in relazione alle annualità 2022 e 2023”.

Per maggiori informazioni visitare il sito web https://cuneo.coldiretti.it