Dichiarazione dei redditi: presso ACA è partita la campagna 730/2021

È partita la campagna fiscale per la dichiarazione redditi 2021, per quanto riguarda il modello 730 riservato a dipendenti e pensionati. La Servizi ACA srl, in collaborazione con il CAAF 50 & PIÙ, come ogni anno offre assistenza fiscale a tutti i lavoratori dipendenti e pensionati, provvedendo alla compilazione e all'invio della dichiarazione dei redditi Modello 730 e Modello Redditi Persone Fisiche e fornendo le necessarie consulenze in merito ad agevolazioni e detrazioni spettanti e predisponendo i conteggi dei tributi Nuova IMU (dal 2020 unificazione IMU e TASI) e cedolare secca per i proprietari di immobili locati.

Possono presentare il modello 730 anche i contribuenti attualmente in assenza di un sostituto d’imposta, purché́ nel 2020 abbiano percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Anche i soggetti che hanno percepito cassa integrazione Covid erogata direttamente dall’Inps, saranno tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi benché́ abbiano avuto un solo datore di lavoro. Ricordiamo che l’INPS non spedisce la Certificazione Unica, ma sarà possibile ottenerla attraverso il CAF . I nostri uffici sono a disposizione per la stampa dei suddetti modelli presentando un documento d’identità in corso di validità.

La scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi di lavoratori dipendenti e pensionati relativa all’anno di imposta 2020 è fissata al 30 settembre 2021, ma l'Ufficio 730 presso l'ACA è già attivo e disponibile, per cui è possibile richiedere informazioni o fissare un appuntamento contattando i seguenti recapiti:







Ufficio 730, tel. 0173-226611

e-mail servizio730@acaweb.it

sito internet https://www.acaweb.it/news/news-area-fiscale/4004-il-modello-730-2021-redditi-2020-novita

