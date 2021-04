Sparatoria a Fossano, padre e figlio sotto accusa per tentato omicidio: parla il giovane

Una violenta lite, quella consumatasi nella notte del 28 novembre 2015 a Fossano, sfociata in colpi di arma da fuoco e nel ferimento di tre persone. Chiamati a rispondere di tentato omicidio davanti al tribunale di Cuneo, in composizione collegiale, sono A.K. e il figlio R., fossanesi di origine albanese, difesi dagli avvocati Rosalba Cannone, Giuseppe Caprioli e Alberto Summa. Parte civile nel processo il 30enne italiano T.G., proprietario di un’autofficina, che ha già patteggiato la pena a 2 anni e 8 mesi assistito dall’avv. Pier Carlo Botto.

A seguito dei fatti di quella notte, avvenuti nei pressi della sala giochi gestita dalla madre di T.G, la parte civile giaceva a terra aspettando l’arrivo dell’ambulanza dopo essere stato colpito da un colpo di pistola alla guancia sinistra. I due imputati erano invece stati feriti rispettivamente all’anca e alla caviglia.

Dalle dichiarazioni emerse in contraddittorio dalle parti risulterebbe che il diverbio tra i due giovani fosse iniziato in un bar di Via Roma dove T.G. e R.K. stavano trascorrendo una serata con le rispettive comitive. Forse una parola di troppo ha fatto arrivare i due alle mani, proseguendo la lite all’esterno del locale. Una volta divisi dagli amici, T.G. si sarebbe recato alla sala giochi, e qui avrebbe caricato il compagno della madre per andare all’autofficina dove doveva incontrarsi con A.K. e R.K. per un chiarimento.

Secondo la versione di T.G e dell’accompagnatore, una volta giunti in macchina sul luogo, padre e figlio e altre quattro persone insieme a loro, li avrebbero aggrediti. Nello scontro fisico, R.K. avrebbe provocato a T.G. delle lesioni alla mano fratturandogli le dita. A quel punto la vittima avrebbe preso una pistola che teneva nascosta dietro un quadro elettrico esplodendo tre colpi di pistola, uno in aria, uno alla gamba di A.K. e uno a terra. Dalla relazione della consulenza balistica, la ferita riportata da R.K alla caviglia corrisponderebbe ad una ‘strisciata’ di pallottola rimbalzata a terra prima di colpirlo.

Dopo il ferimento dei due uomini, T.G. sarebbe riuscito a salire in macchina e sarebbe stato raggiunto da un colpo di pistola al volto, sparato da uno dei sei, che però non ha saputo individuare. Insieme al compagno della madre, i due sarebbero poi tornati alla sala giochi.

‘Come mai, dopo aver subito un’aggressione del genere, T.G. avrebbe nascosto il videoregistratore collegato alle telecamere di sorveglianza collegate al locale?’ Questo il quesito sollevato dalle difese di padre e figlio a cui il trentenne ha risposto dicendo che non voleva coinvolgere la madre, titolare del locale.

Nel corso dell’ultima udienza, R.K. ha deciso di sottoporsi all’esame davanti ai giudici del Collegio, raccontando la sua versione.

Prima di lui, sentito come testimone della difesa dei due imputati, il compagno della madre di T.G. che quella notte lo ha accompagnato all’incontro. “Quando siamo arrivati c’erano due macchine, da cui sono uscite circa 6 o 7 persone - ha spiegato l'uomo - Io sono andato a parlare con A.K. Ho chiesto spiegazioni e ci hanno aggrediti. Io non ho visto la pistola in mano a T.G. Quando A.K. è stato colpito alla gamba mi stavano picchiando, non so chi abbia sparato. Ho sentito dire a T.G. ‘mi stanno ammazzando’. In quel momento i ragazzi sono andati via. Io sono rimasto davanti alla macchina, T.G. era già alla guida. Poi ho visto due mani e ho sentito un colpo che ha rotto il vetro e lo ha colpito alla guancia. Non so chi sia stato. Dopo siamo partiti e siamo andati alla sala giochi”.

Successivamente è stata la volta di R.K. “T.G. aveva il vizio di sminuirmi con insulti razziali, per questo abbiamo discusso. Io ho lasciato perdere, ma lui mi ha seguito fuori dal locale e mi ha messo le mani al collo. Io mi sono difeso e ci siamo picchiati. Poi è arrivato mio papà che vendendomi con il volto sanguinate, ha telefonato a T.G. Lui gli ha detto di essere in officina. Io e mio padre, insieme a mio fratello e un amico che erano con me durante la serata, siamo andati sul posto per parlare e chiarire la situazione. Mentre scendevo dalla macchina ho sentito un colpo. Poi ho sentito T.G. dire ‘Non ti avvicinare che sparo’ e ha colpito alla gamba a mio padre. Il primo istinto è stato correre verso T. Ci siamo picchiati, ma io non gli ho arrecato alcune frattura alle dita. Mentre mi sono voltato, perché l’uomo che ha accompagnato T. stava venendo verso di me, ho perso l’equilibrio. T mi ha puntato pistola addosso. Poi loro sono saliti in macchina e quando sono partiti, T.G. mentre guidava, mi ha sparato e mi ha beccato di striscio sulla caviglia sinistra. Quella sera né io né mio padre avevamo una pistola. T.G. non è stato ferito. So che ha riportato una lesione da arma alla guancia sinistra. Io non so come sia successo. Noi non abbiamo sparato”.

Il p.m. Attilio Offman: "La consulenza balistica, in relazione alla ferita riportata da T.G. ha escluso l'auto ferimento. Dunque chi ha sparato? E T.G. come si è procurato le lesioni alle dita della mano?”. Questi i dubbi sollevati dall'accusa cui il 7 luglio il Collegio risponderà pronunciandosi sul merito della causa.