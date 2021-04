Elezioni amministrative: a Cuneo Rigenerazione e DemoS propongono una nuova coalizione di centrosinistra

Rigenerazione e DemoS (Democrazia Solidale) dopo un costante e costruttivo dialogo, hanno deciso di dare vita, in vista delle prossime elezioni amministrative di Cuneo, a due tavoli pubblici di progettazione, con lo scopo di creare una nuova coalizione di centrosinistra cittadina.

L’obiettivo dei tavoli – uno incentrato sulla PERSONA (sociale, scuola, cultura, attività produttive, turismo, terzo settore) e l’altro dedicato al TERRITORIO (ambiente, viabilità, urbanistica, trasporti) - vuole essere quello di iniziare a costruire proposte concrete per la “Cuneo che verrà” mettendo, prima di tutto, al centro la persona.

I tavoli saranno seguiti dalla creazione di gruppi di lavoro per costruire un percorso progettuale concreto e condiviso.

"La volontà di provare a dare il proprio contributo alla città – sostengono i rispettivi esponenti delle due associazioni Pietro Carluzzo e Giovanni Longo – è tangibile da parte di tutti. Pensiamo che, per poter costruire dei progetti e un programma soddisfacente per Cuneo, sia necessario coinvolgere tutte le energie presenti sul territorio come associazioni, comitati, liste civiche, movimenti, consulte, cittadini e forze produttive, sia perché possano portare il loro contributo sia perché possano essere ben rappresentati dal punto di vista programmatico".