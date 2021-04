Tamponi molecolari per SARS COV-2 presso i punti prelievo di Alba e Fossano

Il Laboratorio Pasteur di Cuneo è stato recentemente autorizzato a raccogliere i tamponi oro/rino-faringei per il test molecolare in PCR del coronavirus Sars CoV-2 anche presso i Punti Prelievo di Alba, via Santa Barbara 1, e Fossano, via Macallè 5.

I tamponi saranno poi inviati per l’analisi molecolare presso un laboratorio autorizzato dalla Regione Piemonte e l’esito verrà refertato entro le 48-52 ore dal prelievo. Il referto verrà inviato all’utenza direttamente tramite mail oppure sarà scaricabile dalla pagina web del laboratorio; i risultati saranno inseriti nella Piattaforma Regionale del CSI Piemonte.

In questi giorni stiamo organizzando il servizio, che avverrà su prenotazione, in modo da garantire gli standard di sicurezza, precisione e tempistica necessari.

A breve, sul sito www.laboratoriopasteur.it, sarete informati sulle date di inizio, sugli orari e sulle modalità per accedere al servizio. Stay Tuned!