Vaccinati tutti gli over 80 dell'Asl Cn1, che ha superato quota 100 mila dosi

L’Asl CN1 ha raggiunto venerdi 16 aprile le 102 mila somministrazioni di vaccino anti covid-19 (oltre un terzo delle dosi è andato e agli over 80), con quasi 32 mila seconde dosi. Un primo importante risultato su una popolazione di 414 mila abitanti (poco più di 350 mila se si esclude la fascia 0-16 anni).

Come da programma regionale sono state concluse le operazioni di vaccinazione degli over 80 entro la deadline del 15 aprile; mentre a domicilio si è raggiunta la percentuale del 65,6% (2160 su 3291 anziani da vaccinare): un impegno notevole in termini di risorse e di tempo impiegato rispetto all’attività nei centri vaccinali, ma l’attività prosegue con il ritmo giusto.

Oltre 38 mila dosi sono andate al personale sanitario e socio-sanitario, di ospedali e strutture; 8500 dosi agli over 70 e quasi 7000 ai docenti e altri operatori scolastici. E poi volontari, Protezione civile, Forze dell’Ordine.

La campagna prosegue con i soggetti estremamente vulnerabili (già vaccinati oltre 3000) e la categoria degli ultra 70enni.

Dichiara il commissario straordinario per il Covid 19 nell’Asl CN1, Giuseppe Guerra: “Ringrazio di cuore tutto il personale, i medici di medicina generale e il Volontariato per il contributo offerto quotidianamente nell’attività vaccinale; impegno che ci ha consentito oggi di raggiungere questo primo importante traguardo.”