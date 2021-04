Bra, dall'Asilo nido un seminario per spiegare ai genitori cosa fare in caso di capricci

Secondo appuntamento del ciclo di seminari informativi organizzati dall’Asilo Nido di Bra e dedicati in particolare ai genitori dei bambini di età inferiore ai tre anni. Il tema dell’incontro, in programma per lunedì 19 aprile 2021 alle 17 sulla piattaforma Zoom, sarà “Capricci e opposizione: che cos’è realmente un capriccio?”. La psicologa Silvia Spinelli cercherà di fornire una risposta ad alcuni degli interrogativi che da sempre ossessionano i genitori: perché non riesco a calmare mio figlio/a? Come faccio a capire se si tratta di un capriccio o di un bisogno? E perché mi sento a disagio?

La partecipazione è assolutamente gratuita e non è richiesta alcuna prenotazione. Per prendere parte al seminario on line è necessario utilizzare il link https://us02web.zoom.us/j/85289418893 (ID riunione: 852 8941 8893).

L’appuntamento successivo è fissato per lunedì 17 maggio, quando si parlerà di “Nanna, ciuccio e regressioni”, mentre il 14 giugno sarà la volta di “Perché devo usare il vasino?”. Si chiude martedì 6 luglio con l’incontro sul tema “Verso la scuola dell’infanzia”