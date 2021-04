AIDO Cuneo per "Illumina la vita"

Si sono da poco spenti i riflettori sulla giornata legata al "dono" proposta dal Ministero della Salute e dal Centro Nazionale Trapianti ed AIDO Piemonte ancora una volta è scesa in campo dando evidenza di squadra nutrita, compatta, coesa con l'intera rete territoriale legata alle Sezioni Provinciali che si son adoperate per veicolare un messaggio importante, un messaggio di vita.

"Con i nuovi strumenti di diffusione delle notizie (Face book, Instagram e Linkedin) abbiamo avuto tante richieste di chiarimento e delucidazione legate al dono per un'azione associativa sempre più volta a dar cultura ed informazione" - replica Fabio Arossa Vice Presidente Vicario della regione a cui fà eco il Vice Presidente Vicario Provinciale AIDO Sezione di Cuneo Enrico Giraudo che aggiunge - "Abbiamo ricevuto tantissime manifestazioni di volontà che ancora una volta evidenziano la generosità dei cuneesi con un forte messaggio di speranza anche se non possiamo abbassare la guardia visti i 8400 malati (220 bimbi) in lista d'attesa. Per questo speriamo che siano ancora in tanti a scaricare il modulo di adesione dal sito internet "www.aido.it" inviandolo, opportunamente compilato, alla casella email "aidoprovincialecuneo@hotmail.com"