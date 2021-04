Nuovo servizio dei Volontari e delle Crocerossine, del Comitato CRI di Mondovì

Il Comitato di Mondovì della Croce Rossa Italiana - attraverso le sedi di Mondovì, Morozzo, Niella Tanaro, San Giacomo di Roburent, San Michele Mondovì e Villanova Mondovì - fornirà a tutte le persone appartenenti alle categorie indicate nella campagna vaccinale (escluso le categorie più fragili, che come riferimento hanno il proprio medico di medicina generale) un nuovo supporto per potersi iscrivere e accedere alle vaccinazioni.