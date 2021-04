Alba Cheer al completo ai Ficec Nationals

Sarà una spedizione di massa (senza assembramenti) quella che porterà gli atleti di Alba Cheer ai Ficec Nationals.

La Ficec - Federazione Italiana Cheerleading e Cheersport - ha ufficializzato la data della massima competizione, prevista per il prossimo 2 giugno a Verona.

Dopo lunghi e difficili mesi si torna al cheerleading fatto di pedane di gara, sorrisi e grandi emozioni. La lunga attesa va finendo, si vede finalmente la luce al fondo di un tunnel in cui la perseveranza e la passione hanno consentito di lavorare per oltre un anno senza una meta certa.

Se ci abbiamo sempre creduto in tutti questi mesi, ancor più lo faremo il 2 giugno presentando a Verona quanti più team possibili. Da sempre Alba Cheer ha sostenuto il me messaggio del cheerleading come sport e questo evento rappresenta una grande vittoria proprio per il cheersport. Le prossime sette settimane accompagneranno gli atleti dei team Titans in un percorso di avvicinamento che sarà pieno di gioia ed entusiasmo, misto a quella determinazione nel voler mostrare prima di tutto a se stessi la bontà del lavoro svolto.