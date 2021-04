Il “FuturoSospeso” di sei tratte ferroviarie nella provincia Granda

Le tratte ferroviarie di Cuneo-Saluzzo-Savigliano, Cuneo-Mondovì, Ceva-Omea,Asti-Castagnole-Alba, Alessandria-Castagnole-(Alba), Bra-Cavallermaggiore, rientrano nella campagna denominata "FuturoSospeso".

Il progetto è nato sulla decisione della Francia di abolire i voli interni se le città sono raggiungibili in due e ore e mezza di treno, che ha dato l’opportunità ai ragazzi dei “ Fridays for future Piemonte” di rilanciare la campagna “FuturoSospeso” per ripristinare nella nostra regione le tratte ferroviarie di un tempo. Un’iniziativa a cui aderiscono numerose associazioni e comitati, con capofila Legambiente. Dopo un’attenta mappatura, i seguaci di Greta Thunberg hanno selezionate in Piemonte una quindicina di tratte e tutti i lunedì fino al 10 di maggio, queste ferrovie che si trovano nel limbo vengono raccontate e presentate dai ragazzi sulla pagina Facebook del gruppo. Foto, dati e soprattutto le ragioni per cui riattivare queste tratte porterebbe dei benefici.