Atletica: Sentieri Cervaschesi, sospesa la 20^edizione. Il sindaco: "Dispiaciuti, ma il trend dei contagi è in crescita"

La 20^ edizione dei Sentieri Cervaschesi, in programma il 17 aprile a Cervasca, è stata ufficialmente sospesa in seguito ad ordinanza comunale.

La prossima settimana, fa sapere la Fidal Piemonte, verrà valutata l’ipotesi di svolgimento della manifestazione in data sabato 1° maggio.

Gli atleti della categoria cadetti/e e allievi/e iscritti a Cervasca avranno la possibilità di gareggiare sabato 17 aprile nei Meeting Regionali di Ripartenza di Alba o Torino, dove sono in programma i 1000 metri cadetti e i 2000 siepi (richiesta di iscrizione a sigma.piemonte@fidal.it).



"Siamo dispiaciuti - commenta la decisione il sindaco di Cervasca Enzo Garnerone - Abbiamo sempre collaborato ottimamente con l'associazione Dragonero e continueremo a collaborare, ma abbiamo un numero di contagi troppo alto e un trend in crescita rispetto ad altri comuni. Questo non ci consente di svolgere in tranquillità questa manifestazione. Nonostante siamo passati in zona arancione nel comune di Cervasca i contagi sono a dato odierno 61. In nessun modo mettiamo in dubbio che la gara si svolga rispettando i protocolli, ma resta il fatto che gli atleti e le persone che raggiungeranno Cervasca sostano e transitano nel nostro comune. Il flusso va gestito. La prossima settimana, tra mercoledì e giovedì, incontreremo gli organizzatori e valuteremo insieme con i dati alla mano se si potrà svolgere regolarmente sabato 1° maggio."