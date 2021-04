Al via le domande PSR di Indennità Compensativa 2021 in Piemonte

Anche per il 2021, in Piemonte, è stato approvato il bando PSR relativo alla presentazione delle domande di contributo Indennità Compensativa.

Si tratta di domande di contributo a favore delle aziende agricole che conducono terreni nelle zone montane. L’intento del contributo è quello di compensare, almeno parzialmente, i maggiori costi e svantaggi che le aziende agricole operanti in zona montana si trovano, tendenzialmente, ad affrontare rispetto ai soggetti operanti in zone di pianura.

Il Piemonte, con l’approvazione del bando 2021, dunque, apre la possibilità, per le aziende agricole, di presentare domanda di contributo in relazione ai terreni condotti in zone montane della Regione.

Il bando riporta numerosi dettagli, tra i quali le modalità di determinazione del contributo e la scadenza prevista.

Con riferimento alle modalità di determinazione del contributo, si rappresenta che esso viene calcolato mediante un sistema che tenga conto di differenti parametri: altitudine dei terreni, pendenza dei versanti e tipologia di coltivazione (sistema agricolo a coltivazioni legnose, a seminativi o a pascoli e a prati permanenti).

Al momento, la scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 17 maggio 2021.

La presentazione delle domande avviene in modalità informatica, mediante il sistema informativo agricolo piemontese.

Anche per il 2021, dunque, viene data la possibilità di presentare domande di contributo per le aziende operanti in zone montane, andando, quindi, a destinare alcune risorse per il sostenimento della prosecuzione dell’attività agricola in zone a rischio di abbandono. Peraltro, la situazione va letta contestualizzandola all’area geografica di riferimento: il Piemonte è una Regione ricca di zone montane, oltre che di tradizioni, pertanto il Bando può essere un buono strumento a favore delle aziende agricole.